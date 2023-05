Stiri pe aceeasi tema

- Geoffrey Hinton, considerat pe scara larga drept nașul inteligenței artificiale (AI), și-a dat demisia de la Google, avertizand ca pericolele reprezentate de chatboți pot fi „destul de infricoșatoare".

- Geoffrey Hinton, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, și-a anunțat demisia din cadrul Google intr-o declarație pentru New York Times, citat de Știrile ProTV. El a spus, pentru BBC,... The post „Nașul inteligenței artificiale”, Geoffrey Hinton, a demisionat de la Google și avertizeaza asupra…

- Geoffrey Hinton, considerat pe scara larga drept „nașul” inteligenței artificiale (AI) și-a parasit slujba, a demisionat de la Google in aceasta saptamana. Acesta și-a motivat gestul, invocand preocuparile legate de avalanșa de informații, videoclipuri și fotografii false online și de posibilitatea…

- Geoffrey Hinton, in varsta de 75 de ani, și-a anunțat demisia de la Google intr-o declarație pentru New York Times. Considerat „nașul inteligenței artificiale”, el a spus ca regreta munca sa și a vorbit pentru BBC despre pericolele tot mai mari pe care le reprezinta evoluțiile din acest domeniu.Hinton…

- China va impune o „inspecție de siguranța” pentru companiile de inteligența artificiala, in contextul in care giganții locali de internet au inceput sa proiecteze instrumente asemanatoare ChatGPT. Ispravile robotului conversațional american ChatGPT, lansat in noiembrie și capabil sa formuleze raspunsuri…

- OpenAI a scos ChatGPT din funcțiune in Italia, dupa ce autoritatea guvernamentala pentru protecția datelor – Garante – a interzis temporar vineri chatbotul și a lansat o ancheta privind presupusa incalcare a normelor de confidențialitate de catre aplicația de inteligența artificiala. Garante a acuzat…

- Toata lumea vorbește despre inteligența artificiala din spatele aplicației ChatGPT. Insa mai puțin cunoscuta este piața muncii din jurul acestui sector al tehnologiei care cunoaste o dezvoltare fulminanta, cu locuri de munca platite chiar si cu 335.000 de dolari pe an, relateaza Boomberg citat de Rador.Asa-numitii…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim…