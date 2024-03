Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer chinez care lucra pentru Google in Statele Unite a fost arestat si inculpat pentru tentativa de furt de secrete industriale in detrimentul gigantului internet, a anuntat procurorul general al SUA, Merrick Garland.

- Competiția in domeniul tehnologiei avanseaza rapid, iar Franța face un pas indrazneț spre varful inovației in inteligența artificiala prin Mistral AI. The post INTELIGENTA ARTIFICIALA LA ZI Franța intra puternic in cursa pentru dezvoltarea Inteligenței artificiale first appeared on Informatia Zilei…

- Google a alocat 25 de milioane de euro pentru a ajuta europenii sa invete sa foloseasca inteligenta artificiala (AI), transmite Reuters, citata de News.ro. The post BANI PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALA Google aloca bani pentru educarea europenilor in folosirea inteligentei artificiale first appeared…

- Google a alocat 25 de milioane de euro pentru a ajuta europenii sa invete sa foloseasca inteligenta artificiala (AI), transmite Reuters, potrivit news.ro.Anuntand finantarea luni, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis depunerea de cereri pentru intreprinderile sociale si organizatiile nonprofit…

- Tema principala a discuției a fost legata de modul in care fake news și deep fake pot fragiliza democrația, intr-un context electoral complicat și cat de periculoasa este folosirea inteligenței artificiale in acest scop. "O discuție foarte interesanta la Departamentul de Stat american despre provocarile…

- Inteligenta artificiala ar putea revolutiona ingrijirea in domeniul sanatatii, facilitand dezvoltare de medicamente sau accelerand detectarea unor boli, dar OMS considera ca trebuie acordata mai multa atentie riscurilor.

- Manchester United a semnat un acord cu o universitate de top pentru a valorifica puterea inteligenței artificiale (AI), in vederea obținerii unui avantaj competitiv. Diavolii Roșii au incheiat un parteneriat strategic cu Institutul de Sport al Universitații Metropolitane din Manchester.Scopul este…

- (P) Roboții de chat și securitatea – cum revoluționeaza inteligența artificiala afacerile? Ultimul deceniu este unul al invențiilor și al inovației. Viața omului de rand și sectoarele de activitate ale industriilor au fost influențate de acestea. Per general, intregul curs al lucrurilor a…