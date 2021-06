Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Ambasada Statului Israel in Romania au organizat, miercuri, 9 iunie, Forumul de Afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a E.S. domnul Reuven Rivlin, Președinte al Statului Israel. Din delegatia oficiala a…

- La invitația Ambasadei Statului Israel in Romania in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), primarul Mihai Chirica va participa miercuri, 9 iunie 2021, la Forumul de afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a ES Reuven Rivlin, președintele Statului Israel.…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Ambasada Statului Israel in Romania organizeaza Forumul de afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a E.S. domnul Reuven Rivlin, președinte al Statului Israel. Evenimentul se va desfașura miercuri, 9 iunie 2021. Sesiunea plenara…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Ambasada Romaniei in Republica Turcia și Camera de Comerț și Industrie din Regiunea Antalya, organizeaza prima misiune economica virtuala a oamenilor de afaceri turci in Romania, la Timișoara, destinata dezvoltarii și promovarii schimburilor…

- Oamenii de afaceri banațeni au la dispoziție o excelenta ocazie de a-și dezvolta companiile batand palma cu parteneri turci. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș, in parteneriat cu Ambasada Romaniei in Republica Turcia și Camera de Comerț ... The post Misiune economica virtuala Romania-Turcia…

- Politicile statului roman pentru sprijinirea si atragerea investitiilor straine, precum si proiecte in vederea identificarii unor parteneriate si solutii de finantare ale acestora vor fi prezentate, vineri, in cadrul unui forum de specialitate. Forumul de Afaceri intitulat "Romania-Italia,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de lider de proiect și partenerul Art Forest Company SRL organizeaza conferința de lansare a Proiectului “Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional…

- Intrevederea a avut ca obiective principale analizarea stadiului cooperarii economice dintre cele doua state, precum și identificarea modalitaților optime de consolidare a relațiilor economice bilaterale.„Intre cele doua state exista un nivel inalt in ceea ce privește cooperarea economica, in Romania…