Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici a declarat ca este impresionat de incredibila sustinere pe care a primit-o de la romanii de pretutindeni. El a afirmat ca ramane focusat pe obiectivele sale si este constient ca se afla la inceput de drum. "Sunt impresionat de incredibila sustinere pe care am primit-o,…

- Brigitte Pastrama susține ca ar fi fost amenințata de niște oameni in mediul online. Soția lui Florin Pastrama a facut dezvaluirea șocanta chiar in timpul emisiunii ce le poarta numele, de pe Antena Stars. Totodata, celebra afacerista a avut și un mesaj pentru persoanele respective, transmițandu-le…

- Zanni a caștigat „Survivor Romania” 2021 și s-a intors in țara cu trofeul și marele premiu in valoare de 50.000 de euro. Cea care s-a bucurat cel mai mult pentru reușita lui a fost Ana Porgras, fosta concurenta și femeia cu care s-a zvonit ca acesta ar fi avut o relație. Exista neințelegeri intre ei,…

- Larisa Iordache trece prin clipe cumplite, dupa anunțul morții mamei sale. In aceste momente toata lumea e alaturi de ea in cumpana uriașa a vieții, iar Clubul sportiv Dinamo i-a transmis de asemenea un mesaj prin intermediul paginii de Facebook.

- Orice provocare trebuie respectata, iar Dima Trofim și Nasrin Ameri au accept sa faca o coregrafie de excepție pentru ediția de astazi de la Star Matinal. Platoul a devenit ring de dans pentru Dance Prestige și prezentatorii de la Antena Stars. Iata cum s-au descurcat matinalii.

- Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, a transmis, prin intermediul președintelui R.Moldova Maia Sandu, un mesaj de compasiune pentru familiile muncitorilor moldoveni care au decedat in tragicul accident de la Anvers (Antwerpen). Despre aceasta anunța Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.…

- Dupa ce o lunga perioada Cristina Șișcanu a fost criticata pentru faptul ca alapteaza in public, acum vedeta Antena Stars a facut publice imaginile cu ea in timp ce ii dadea sa manance fetiței sale, atunci cand era mica. Ea a ținut sa și transmita un mesaj tuturor mamicilor.

- La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson si sotia acestuia, Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a ales sa transmita lumii un mesaj simplu, „LOVE‟. Jill Biden il insoteste pe presedintele Joe Biden in Europa in primul turneu in strainatate de la instalarea la Casa Alba. Ea avea scris…