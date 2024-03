NASA trimite un robot-șarpe pentru a căuta viață pe un corp ceresc din sistemul nostru solar Factorul de forma al robotului șarpe exista de zeci de ani. In plus fața de diversitatea pe care o adauga lumii automatizarii, designul are cateva atribute pragmatice. Primul este redundanța, care permite ca sistemul sa continue sa funcționeze chiar și dupa ce un modul este deteriorat. Cel de-al doilea este un corp care face posibila navigarea sistemului serpentina in spații inguste, informeaza techcrunch.com. Acesta din urma a facut ca roboții șerpii sa fie o completare interesanta pentru echipele de cautare și salvare, deoarece sistemele se pot strecura in locuri in care oamenii și alți roboți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vara lui 2022, GdS scria despre povestea cutremuratoare a micutului Vladimir, care pe atunci avea doar 11 luni si zi de zi de cand se nascuse lupta pentru viata. Acum Vladimir are doi ani si jumatate si chinul lui si al familiei a fost neincetat. Parintii micutului au facut tot ce le-a stat in putinta…

- Astazi dupa amiaza polițiștii au fost sesizați despre faptul in zona numita de localnici Dealul Dumbrava, langa un parau a fost descoperit un cadavru. The post EXCLUSIV FOTO DISPARUT de 2 saptamani a fost gasit fara viața langa un parau din Ruscova first appeared on Informatia Zilei .

- Cele mai frumoase mesaje și SMS-uri de Valentine’s day. Transmite-i un gand bun partenerului de Ziua Indragostiților. Vine Valentine’s day, iar pe langa cadourile pe care le oferi partenerului sau partenerei tale, un mesaj romantic nu trebuie sa lipseasca. Daca ești in lipsa de idei și totuși vrei sa…

- Lumea sportului internațional e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 24 de ani, detinatorul recordului mondial la maraton. Potrivit primelor informații, acesta a murit intr-un accident rutier impreuna cu antrenorul sau.

- Chiar daca și-au propus sa faca unele schimbari in viața lor, indiferent ca este vorba despre viața personala sau cariera inca de la inceputul lui 2024, se poate sa fi amanat momentul in care vor trece la acțiune și vor lupta pentru marile lor dorințe. Trei zodii sunt favorizate pana la finalul lunii…

- Fiecare zodie este unica și are propriile trasaturi distinctive care influențeaza modul in care interacționeaza cu lumea din jurul lor. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Berbecii sunt cunoscuți pentru energia lor debordanta și pentru impulsivitatea lor caracteristica. Fiind un semn de foc, Berbecii sunt…

- “De vreo 5 ani, elevii de la Colegiul Național Mihai Eminescu umbla in pribegie, incercand sa-și gaseasca rostul desavarșirii educației printr-o diploma pe care doar o ștampila le mai valideaza apartenența. In ”Buzaul magnet”, pana și coordonatele de timp sunt altele. 2 ani de lucrari promise pentru…

- Cercetatorii au descoperit noi dovezi ca Enceladus, luna lui Saturn, ar putea avea condițiile necesare pentru a susține viața extraterestra. Studiile anterioare au aratat ca Enceladus are un ocean adanc, activitate hidrotermala și o chimie complexa.O analiza recenta a datelor colectate de nava spațiala…