- ​NASA admite, prin vocea adminstratorului Bill Nelson, ca ținta de a readuce oameni pe Luna în 2024 nu este fezabila din cauza întârzierilor acumulate de programul Artemis. Noua ținta este 2025, ceea ce înseamna ca atunci primii astronauți vor pași pe Luna pentru prima oara dupa…

- Averea combinata a celor mai bogați doi oameni ai planetei, Jeff Bezos și Elon Musk, ar fi fost astazi eclipsata de cea a lui Bill Gates daca fostul CEO al Microsoft ar fi ales sa nu vânda majoritatea acțiunilor companiei pe care a fondat-o, relateaza Bloomberg.Gates deținea în septembrie…

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vanat si supa de cartofi atunci cand va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfarsitul lunii octombrie, potrivit DPA. Matthias Maurer, in varsta de 51 de ani, a afirmat, cu…

- William Shatner, actorul care l-a jucat pe capitanul James T Kirk în Star Trek a confirmat ca va merge în spațiu luna aceasta în a doua lansare a companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, scrie The Guardian. Shatner, în vârsta de 90 de ani, va decola din Texas pe…

- Elon Musk spune ca Jeff Bezos s-a retras de la conducerea Amazon pentru „a intenta full-time procese impotriva SpaceX”. Cum a inceput rivalitatea dintre cei doi miliardari. In primii ani ai secolului XXI, doi dintre cei mai celebri directori executivi din lume, Elon Musk si Jeff Bezos, au…

- Compania Blue Origin, patronata de Jeff Bezos, da in judecata guvernul Statelor Unite dupa ce NASA a acordat un contract exclusiv de aterizare pe Luna rivalului SpaceX. Blue Origin vrea sa conteste in instanta decizia Agentiei Spatiale Nord Americane de atribuire a unui contract in valoare de 2.9 miliarde…