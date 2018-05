Narcis Neaga revine la conducerea CNAIR din 12 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Ionita, actualul director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a renuntat la prelungirea mandatului, iar in locul sau ar putea fi numit Narcis Neaga, fost sef al Companiei Nationale de Administrare a Drumurilor Nationale din Romania (CNADNR), au…

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al CNAIR.

- Un acționar al Tesla propune ca lui Elon Musk sa nu i se mai permita sa fie, in același timp, președinte al Consiliului de Administrație și director general. Acționarul Jing Zhao a venit de curand cu propunerea de inlaturarea a lui Musk de la șefia Consiliului de Administrație al Tesla. Musk deține…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, anunta stiripesurse.ro.

