- Tzanca Uraganu a facut o imagine emoționanta alaturi de fiica lui și a Alinei Marymar. Micuța Anastasia vede pentru prima data zapada, iar artistul a ținut cont sa-i ofere cele mai frumoase amintiri. Iata ce postare a facut iubita cantarețului de manele prin intermediul rețelelor de socializare!

- Adrian Minune, penumele sau din buletin Adrian Simionescu, a anunțat ca apeleaza la Inteligența Artificiala pentru a-și digitaliza dedicațiile și a anuțat ca va face dedicații pe telefon, doar dupa ce banii ii vor intra in cont, noteaza realitatea.net.Ca sa nu mai existe confuzie, Adrian Minune a…

- Anamaria Prodan are trei copii, pe Rebecca și Sarah Dumitrescu, dar și pe Laurențiu jr., din casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Fiica cea mica e in centrul atenției acum, cu Sarah s-a laudat impresara. Sarah Dumitrescu e fata cea mica a Anamariei Prodan din mariajul cu Tibi Dumitrescu, fost baschetbalist.…

- Denisa Filcea a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționanta cu parinții ei și fiica sa, Eva Maria. Vedeta se mandrește ori de cate ori are ocazia cu familia frumoasa pe care o are. Iata ce a postat soția lui Flick!

- Viața Denisei Filcea s-a schimbat foarte mult de cand a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Flick, Eva Maria. Micuța lor le umple viața de fericire, iar astazi este o zi speciala pentru ei. Vedeta o sarbatorește pe fetița lor. Iata ce urare i-a facut soția fostului om de radio prin intermediul rețelelor…

- Adrian Enache e in culmea fericirii de cand a devenit bunic, spune intr-un interviu pentru revista VIVA! ca are o „stare unica”. Fiica lui, Diana Enache, a nascut o fetița perfect sanatoasa, in urma cu doar cateva zile.„Sunt foarte fericit. Mi-am vazut nepoțica. Sunt bine amandoua. Am o stare unica.…

- Betty, fiica lui Florin Salam, a vorbit despre un subiect mai sensibil din viața ei. Artista a recunoscut recent ca a avut nevoie de ajutorul unui psiholog și a explicat ce se intampla cu ea atunci cand a luat aceasta decizie.Artista a marturisit recent ca, in apropierea varstei de 15 ani, a ajuns in…