- Costel Corduneanu s-a stins din viața luni, 15 aprilie. Rudele apropiate deplang moartea temutului lider interlop din Moldova, iar soția, Grațiela Cercel, este de-a dreptul devastata. Intre cei doi era o diferența de varsta de 20 de ani, dar asta nu a stat in calea iubirii lor. Grațiela, la a doua casatorie…

- TREI MEDALII DE AUR…In perioada 7-10 martie s-a desfasurat la Baia Mare, Campionatul National la Taekwon-do ITF pentru Copii, Prejuniori, Juniori si Seniori, competitie organizata de Federatia Romana de Taekwon-do ITF si clubul local C.S. Stiinta Dragonul Baia Mare. Trei medalii de aur au fost adjudecate…

- URMARI… Cei trei copii din Stanilești, raniți aseara in urma exploziei unei butelii intr-o locuința din sat, au fost internați la Spitalul din Iași, „Sfanta Maria”, iar medicii au facut precizari in privința starii in care se afla micuții. Copilul cel mai mic, de 5 ani, a fost cel mai mult afectat de…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat in discursul ținut miercuri, la ceremonia organizata cu prilejul implinii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la Iasi, ca Romania nu va ajunge pe mana demagogilor si a populistilor pentru ca destinul Romaniei este sa fie parte…

- Doua fetițe in varsta de 3 și 4 ani au fost transportate in stare grava la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” din Iași cu elicopterul SMURD, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o soluție necunoscuta. Coordonatorul SMURD Iași, prof.dr Diana Cimpoeșu, a confirmat ca una dintre fetițe se afla in coma,…