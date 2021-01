Stiri pe aceeasi tema

- Yuhuuu, avem clip nou de la Eminem! Artistul l-a lansat sambata seara, inainte de confruntarea dintre Dustin Poirier si Conor McGregor din UFC, castigata de Poirier. In videoclipul piesei Higher apar presedintele Ultimate Fighting Championship, Dana White, si prezentatorul ESPN, Michael Eaves. Melodia…

- Justin Bieber a lansat piesa „Anyone”, in prima zi din noul an. Justin Bieber a lansat chiar pe 1 ianuarie 2021 piesa „Anyone”, produsa si scrisa alaturi de Andrew Watt si cu un videoclip regizat de Colin Tilley. In noaptea dintre ani, Justin Bieber a cantat pentru prima oara piesa in cadrul unui concert…

- ADDA incheie anul cu o piesa sensibila „De Craciun”, alaturi de Andrada Precup, marea caștigatoare X Factor. Cele doua artiste colaboreaza pentru prima oara, la scurt timp dupa finala concursului, chiar in prag de Sarbatori. In perioada lui Craciun, magia ne cuprinde și ne aminteste cu precadere de…

- „Between the Lines“, materialul discografic de debut solo semnat Radu Pieloiu, are parte de o noua piesa care are parte de o filmare video, de aceasta data melodia cu pricina fiind tocmai compoziția care da titlul acestui disc. Discul de debut al lui Radu Pieloiu cuprinde cinci piese și patru bonus-uri…

- Nicole Cherry a lansat o piesa de Craciun impreuna cu Trupa Feelings. Piesa se numește Impreuna de Craciun și e menita sa aduca ceva optimism in viețile nostre in aceste sarbatori de iarna. „Noi suntem Feelings, o gașca nebuna de 7 baieți cu care exista șanse mari sa te fi intalnit la vreo petrecere,…

- Nu credem ca mai trebuie sa facem prezentarile. Pe Andia o știți deja de pe „Slabiciuni” sau „Salcamii”, iar pe Spike, well, de pe vreo cateva albume, zeci de piese, știți voi. Acum cei doi au lansat a doua piesa impreuna, numita „Anotimpuri”. „Anotimpuri” este o piesa superba de dragoste, care vorbește…

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire, odata cu ea, și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut adus…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…