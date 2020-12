Namibia, afectată de secetă, scoate la vânzare 170 de elefanţi Namibia a scos la vanzare 170 de elefanti vii pentru a reduce efectivele acestora de pe teritoriul sau, partial ca urmare a conflictelor tot mai numeroase dintre oameni si animalele din aceasta specie pe cale de disparitie, care nu pot fi sacrificate din cauza presiunii internationale, relateaza joi AFP.



Un anunt publicitar aparut miercuri in cotidianul guvernamental New Era oferea spre vanzare 170 de elefanti "de mare valoare" cumparatorilor interni si internationali.



Tara semi-arida din sudul Africii, cu o populatie putin numeroasa, Namibia gazduieste aproximativ 28.000

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

