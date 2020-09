Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut duminica incetarea noilor confruntari dintre separatistii din Nagorno-Karabah, sustinuti de Erevan, si fortele azere, cele mai grave din regiune din 2016, informeaza AFP. "Este important sa depunem toate eforturile necesare pentru a evita o escaladare…

- Uniunea Europeana a lansat duminica un apel la incetarea imediata a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah si la revenirea Armeniei si a Azerbaidjanului la masa negocierilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.''Informatiile privind ostilitatile din Nagorno-Karabah sunt sursa celor mai grave…

- Armenia a declarat legea martiala si a dispus o mobilizare totala a armatei in urma confruntarilor din regiunea Nagorno-Karabah cu Azerbaidjanul, a anuntat duminica premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters si AFP. ''Sustinem ferm statul nostru, armata noastra si vom invinge. Traiasca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, spunand ca acesta este un "ambitios incapabil", din cauza sprijinului sau ferm pentru Grecia in criza cu Turcia din Mediterana de Est, potrivit AFP. Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului…

- Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei. A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile…

- Premierul francez Edouard Philippe i-a remis vineri demisia guvernului sau presedintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anuntat Palatul Elysee, precizand ca ‘un nou prim-ministru va fi numit in orele urmatoare’. Guvernul demisionar va gestiona treburile curente pana la numirea unui nou executiv.…

