Stiri pe aceeasi tema

- Valerian Vreme, candidatul Partidului Mișcarea Populara pentru președinția Consiliului Județean Bacau, a votat la Onești. Vreme i-a indemnat pe locuitorii județului sa iasa la vot și a precizat ca a votat pentru un sistem de sanatate destinat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat sambata, la Oradea, ca Alianta USR PLUS nu a intrat in competitia alegerilor locale cu candidati ce au doar un discurs si cu acuze, ci cu oameni onesti, profesionisti, cu competente complementare si cu planuri bine puse la punct pentru comunitati, pentru…

- "De foarte multe ori, angajații din Minister sunt puși in situația in care antreprenorul, in loc sa urmareasca implementarea proiectului, in unele situații urmarește cum sa caștige mai mulți bani fara sa munceasca. Atunci apar acele revendicari, unde Romania este in topul listei la nivel european.…

- Andreea Esca și-a reluat activitațile dupa ce a fost declarata vindecata de COVID-19. Indragita prezentatoare s-a intors la pupitrul știrilor, iar, in urma cu doua zile, și-a facut bagajele și a plecat in vacanța. Deși starea de sanatate i s-a imbunatațit considerabil, virusul a lasat semne vizibile…

- „In DEMOCRAȚIE, interlopii stau la pușcarie! Nu pe ecranele televizoarelor și in Live-uri pe Facebook, sau printre Like-uri pe Instagram și scalambaieli pe Tik Tok. Traim de cateva zile intr-o Romanie care pare acaparata, cel puțin ca atenție, de viata și acțiunile infracționale ale unor interlopi.…

- Nadia Comaneci, probabil cel mai cunoscut sportiv roman din istorie, locuiește acum in Statele Unite ale Americii. Nascuta la Onești și ajunsa acum la 58 de ani, Nadia Comaneci este prima gimnasta din istorie care a luat 10 perfect la o ediție de Jocurile Olimpice. Se intampla in 1976, la Montreal. …

- Reabilitarea podului peste raul Trotuș, din municipiul Onești, s-a incheiat, de azi șoferii nu mai sunt nevoiți sa stea la coada. Traficul prin municipiul Onești, de care depinde una dintre puținele legaturi rutiere dintre Moldova și Ardeal, este,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O poveste de dragoste care a facut multe valuri la vremea ei a fost cea dintre cantarețul Ion Dolanescu și gimnasta Nadia Comaneci. Despre relația aceasta nu s-a mai vorbit de foarte multa vreme, iar mulți dintre romani au uitat de idila dintre Zeița de la Montreal și interpretul de muzica populara.…