Pe masura ce Suedia se pregatește sa adere la NATO, țara va fi expusa la mai mult spionaj din partea Rusiei, a declarat marți șefa serviciilor de informații suedeze, Charlotte von Essen. Deteriorarea situației internaționale afecteaza securitatea naționala a Suediei, nu in ultimul rand din cauza razboiului din Ucraina, iar amenințarile reprezentate de serviciile