Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care faceau curat intr-o casa parasita din judetul Sibiu au fost surprinse, joi, de prabusirea acoperisului. Un tanar de 20 de ani a murit, iar un barbat de 41 de ani are o fractura la picior. Cea de-a treia persoana a scapat fara rani. ”Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…

- Un avion Boeing 777 al unei companii americane a fost filmat in timpul unei manevre dificile de aterizare pe aeroportul din Londra. Marea Britanie a avut joi parte de condiții meteo extreme, din cauza unei tornade. The American 777 was seen struggling to land at Heathrow airport on 27 December. Storm…

- Marcel Ciolacu a facut o gafa marți seara in plenul Parlamentului, in timp ce iși susținea discursul la dezbaterile pe bugetul de stat pe 2024. Premierul a enumerat Coreea de nord printre partenerii strategici ai Romaniei. „Da, vrem creșterea investițiilor straine, dar cu Germania și cu partenerii noștri…

- Alianța tot mai stransa dintre Iran și Rusia starnește ingrijorari mondiale, mai ales dupa ce oficiali americani au avertizat ca Teheranul ar putea furniza rachete balistice avansate cu raza scurta de acțiune pentru a sprijini eforturile militare ale Rusiei in Ucraina. Iranul a contribuit deja cu drone…

- Fostul premier britanic David Cameron a fost numit luni in functia de ministru de externe, dupa o remaniere guvernamentala impusa de conflictele din interiorul Partidului Conservator. Revenirea neasteptata a lui Cameron nu va liniști scena politica din Marea Britanie, in contextul in care acesta este…

- Coasta sudica a Marii Britanii a fost lovita in plin de furtuna Ciaran, care a provocat deja pagube materiale și panica in randul populației. Vanturile au atins viteze de 170 km/ora și au smuls acoperișuri de pe case, au spart geamuri și au facut ca mobilierul din gradinile britanicilor sa zboare pe…

- Explozia care a ucis sute de civil intr-un spital din Gaza noaptea trecuta a dus și la anularea unei intalniri cruciale intre președintele american Joe Biden și liderii din Palestina, Iordania și Egipt. Tragedia care a avut loc atunci o explozie a cauzat moartea a sute de oameni intr-un spital din Gaza…