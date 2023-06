Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC gazduieste, in perioada 13 iunie ndash; 1 iulie 2023, expozitia intitulata "Jurnalul Marii Negre ndash; 2022", cu lucrari realizate de copii refugiati din sudul Ucrainei.Expozitia prezentata la parterul Corpului B din campusul universitar este realizata in cadrul…

- Romul Nuțiu, artistul nascut in Bihor, care a trait și a lucrat in Timișoara din 1958 pana la finalul vieții, in 2012, este omagiat de Muzeul Național de Arta din Timișoara. Expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectiva/Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective” reprezinta cel mai amplu…

- Anul acesta, Timisoara este una dintre cele 3 Capitale Europene ale Culturii, titlu pe care il imparte cu Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria). Cu o oferta atractiva de evenimente, dar tinand cont si de bariera geografica, adancita de disparitia unui zbor direct de la Iasi, mi-am ales atent momentul…

- Asociația Culturala Arte-Factum și artistul vizual M.C. Donici inaugureaza astazi, 8 iunie, proiectul „Așteptandu-l pe Brancuși”, o serie de 20 de expoziții outdoor de etnosculptura. Expoziția care dureaza 3 ore si prezinta 20 de etnosculpturi din artefacte vechi, va așteapta, intre orele 19:00-22:00,…

- Expoziția „Victor Brauner. Invenții și magie”, deschisa la muzeul de arta in luna februarie, pentru a marca debutul Capitalei Europene a Culturii la Timișoara, s-a inchis cu un bilanț mai mult decat imbucurator, datorita interesului extraordinar de care s-a bucurat. Peste 26.000 de persoane din Romania…

- Muzeul Național de Arta din Timișoara și-a deschis porțile pentru Expozitia „Apogeul artei preistorice europene – Cultura Cucuteni”, cea mai veche, mai importanta și valoroasa marturie a civilizației preistorice din Europa. Filiala Timișoara a Academiei Romane și Universitatea Politehnica Timișoara…

- Expoziția „Apogeul artei preistorice europene – Cultura Cucuteni”, cea mai importanta civilizație a Europei vechi, un apogeu al civilizației preistorice, care aduce in fața publicului cele mai valoroase și spectaculoase artefacte – unele de acum aproape 7.000 de ani – din stravechea cultura Cucuteni,…

- Proiect la VOT: Salile de jocuri de noroc INTERZISE la parterul blocurilor și in localitațile cu mai puțin de 5000 de locuitori Veste extraordinar de importanta pentru romani in acest inceput de saptamana. Noi reguli pentru salile de jocuri de noroc au ajuns la vot in Parlamentul Romaniei. Funcționarea…