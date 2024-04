Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere succesul de care se bucura SALONUL INDUSTRIEI UȘOARE in randul publicului timișorean și la solicitarea expozanților tradiționali, in perioada 24 – 28 aprilie, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o ediție speciala ce ține cont de tradiția populara romaneasca de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și Direcția de Sanatate Publica Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza un seminar de informare privind siguranța alimentelor și igiena produselor,…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș continua seria sesiunilor de informare a agenților economici cu seminarul de prezentare a oportunitaților de finanțare oferite prin Planul Strategic PAC 2023-2027, care are loc in data de 14 martie 2024, ora 10.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o noua acțiune destinata identificarii de noi posibilitați de afaceri și investiții și stabilirii de contacte directe de colaborare cu oameni de afaceri arabi, la Dubai. Au participat 10 companii membre ale CCIAT, din Timișoara, București…

- Prima ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, va avea loc intre 21 și 25 februarie și va prezenta tendințele modei in sezonul iarna-primavara 2024. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10:00, un seminar de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra activitații agenților economici, care va avea loc , in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri al…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la prima ediție din acest an a EXPO MOBILA TIMIȘOARA care va avea loc in perioada 15-18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22. EXPO MOBILA TIMIȘOARA reunește un numar important…