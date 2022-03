Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 aprilie va fi lansat One True Singer, primul talent show produs de Max Originals in Romania și realizat de Global Records. Show-ul imbina producția de tip reality-show cu cea de talent-show și va pune sub lumina reflectoarelor tineri artiști care vor demonstra ca au tot ce le trebuie pentru a deveni…

- Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) invita publicul vineri, sambata si duminica, de Ziua Nationala Constantin Brancusi, la un program dedicat, sub genericul "Un weekend cu Brancusi", informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MNAR, transmis luni AGERPRES, aniversarea sa va fi celebrata…

- Mikael Ymer (83 ATP) a furnizat marea surpriza a zilei pe tabloul turneului de la Montpellier: l-a eliminat în optimi pe Gael Monfils, al treilea favorit și triplu câștigator al competiției de categorie ATP 250.Chiar daca parea în forma (a fost eliminat în sferturi la Australian…

- Centrul de testare amenajat in curtea Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani va avea un program mai lung de funcționare. Deschis inițial pe 29 ianuarie, centrul urma sa funcționeze strict in weekend, intre orele 10.00 – 20.00, insa conducerea unitații a decis sa mai adauge o zi in program.…

- Federatia Româna de Fotbal a comunicat catre UEFA locul de disputare pentru cele doua jocuri de pe teren propriu din iunie 2022, cu Finlanda si Muntenegru, informeaza frf.ro. Conform sursei citate, tricolorii vor juca pe Stadionul Steaua cu Finlanda (11 iunie) și Muntenegru (14 iunie).…

- Sepsi - CSU Craiova 3-1. Nicușor Bancu (29 de ani, fundaș stanga), capitanul oltenilor, a avut un discurs dur la final. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 „Daca vom continua sa jucam ca in seara asta, e greu sa prinzi și play-off-ul. Nu avem o explicație pentru ce s-a intamplat. Am ajuns sa…

- Avocatul Poporului a suspendat programul de audiențe Incepand de marți, 25 ianuarie 2022, Institutia Avocatul Poporului, avand in vedere situatia epidemiologica existenta la nivelul intregii țari, determinata de creșterea numarului de infectari cu SARS-COV-2, a suspendat programul de audiențe. Masura…

- „Sarbatorim astazi primul pas important facut pentru infaptuirea statului național unitar roman, Unirea Principatelor, acum 163 de ani.Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost rodul eforturilor neobosite ale elitei politice a vremii, care s-au bucurat de ințelegerea pe care romanii din Moldova și…