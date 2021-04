Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii cu coronavirus. Starea lui era critica in momentul internarii in spital, astfel ca vestile nu erau deloc imbucuratoare. La numai cateva ore de la internare, una din fiicele vedetei ii spunea jurnalistei Mara Banica (care acum a facut tristul anunț al morții artistului) faptul ca tatal ei avea o saturatie de oxigen in sange de numai 50%, iar plamanii erau afectati in proportie de 70%. A renunțat…