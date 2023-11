Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vedeta Eurovision, Alessandra lanseaza prima ei balada, Heavy, o melodie profund personala scrisa celei mai bune prietene a ei. In piesa, Alessandra dezvaluie o latura a ei pe care nu ai mai auzit-o pana acum – un peisaj sonor dureros și personal. Alessandra explica: “Heavy este o melodie care…

- Alessiah lanseaza single-ul “Impreuna” care marcheaza doua premiere: prima ei colaborare cu un artist din zona urbana – Comann, dar și prima melodie cu versuri in limba romana. “Pe parcursul drumului meu, mereu spuneam ca momentul in care voi lansa o piesa in romana nu va exista. Mereu m-am putut exprima…

- Proiectul de muzica electropop/synthwave Berlin Division și solista Thea au lansat un videoclip plin de culoare pentru piesa „So Alive”. O compoziție care indruma auditoriul inspre o calatorie in care pasul este ghidat de fericirea sincera a libertații depline. Aparut in 2023, in Timișoara, Berlin Division…

- Membrii formației timișorene JazzyBIT vor susține doua concerte in China in cursul lunii noiembrie, evenimentele urmand sa se desfașoare in legendarul club Blue Note Jazz din Beijing și Shanghai. „Ne bucuram sa va anunțam ca in luna noiembrie vom avea doua concerte in China, și nu oriunde, ci la legendarul…

- Carmen Chindriș, celebra cu refrenul ”Ziua in care tu m-ai sarutat”, a demonstrat, zilele trecute, la un eveniment, ca poate canta orice gen muzical, inclusiv rap. A interpretat impecabil o piesa din repertoriul lui Eminem. Solista trupei Taraful Rutenilor ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri,…

- Felix Jaehn colaboreaza cu Jonas Blue pentru “Past Life”. Dupa succesul primului lor single comun, „Weekends”, piesa promite sa fie un alt hit masiv al acestora. In adevaratul stil „Happy Rave”, așa cum a fost dublat de Felix Jaehn pentru cel mai recent EP al sau, „Past Life” apare ca o melodie de dans…

- Smiley lanseaza „Days of Summer”, o melodie in limba engleza, cu un mix unic de sound-uri raggae si synth-pop, care face parte dintr-un proiect amplu pe care artistul roman il dezvolta de cativa ani, de cand compune si lucreaza in Los Angeles si Londra alaturi de nume mari din industria muzicala mondiala…