Muzeul de Artă din Baltimore va cumpăra exclusiv lucrări create de femei în anul 2020 Muzeul de Arta din Baltimore planuiește sa cumpere, in anul 2020, opere create exclusiv de femei, in condițiile in care lucrarile deținute de instituție in prezent reprezinta doar 4% din total, potrivit news.ro , citat de b1.ro. Muzeul de Arta din Baltimore vrea sa iși diversifice colecția, in mandatul directorului Christopher Bedford, și sa expuna cel puțin 20 de expoziții, care cuprind lucrari ale femeilor. „As spune ca viziunea 2020 este doar o extensie a unui cod de etica care a fost profund incorporat in muzeu. A construi o colectie permanenta inseamna sa creezi o poveste pentru totdeauna”,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colecția #AMLAMINE este formata din 25 de modele de tricouri pentru tineri și vorbește despre prezervativ și folosirea acestuia ca metoda de protecție impotriva infecției cu HIV. Cele 25 de modele au fost gandite de tineri din Romania cu varsta cuprinsa intre 15 și 24 ani, acestea urmand sa fie prezentate…

- Emag (Dante Internațional) a fost sancționat contravențional de catre ANAF Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate pentru incalcarea prevederilor articolului 6) litera a), litera f) si litera h) din legea nr. 158/2008 Astfel, Emag a folosit in perioada ianuarie 2018 – iunie…

- In contextul incendiilor de vegetație devastatoare care au afectat padurea amazoniana vara aceasta, Casa de licitații Sotheby's din New York vine o colecție de fotografii extrem de rare cu imagini din aceasta zona surprinse in urma cu 150 de ani. Surprinse in anii 1867 și 1868 de fotograful german,…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca a fost semnat și transmis Ordinului de Incepere a prestarii serviciului pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Contractul, in valoare de 9,2 milioane lei, fara TVA, este finanțat…

- Cum arata noua colectie Tommy Hilfiger Kids Realizata de Chad Moore, campania TOMMY HILFIGER Kids Toamna 2019 surprinde energia si entuziasmul unui nou an scolar si promisiunea aventurilor ce urmeaza. Copiii recupereaza la bordul unui autobuz scolar clasic galben timpul petrecut despartiti in vacanta,…

- Cluburile sportive studentesti cu personalitate juridica, infiintate, potrivit legii, prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, vor functiona, incepand din noul an universitar, in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat. Decizia vizeaza descentralizarea activitatii celor 30 de cluburi…

- Majoritatea eroilor pe care ii cunoaștem sunt fiinte extraordinare, inzestrate cu puteri magice și purtand pe umeri o capa care flutura in vant. Exista insa și eroi in carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au inșelat, dar alteori au descoperit lucruri marete. Agatha Christie a fost unul dintre…

- Majoritatea eroilor pe care ii cunoaștem sunt ființe extraordinare, inzestrate cu puteri magice și purtand pe umeri o capa care flutura in vant. Exista insa și eroi in carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au inșelat, dar alteori au descoperit lucruri marețe. Rosa Parks a fost unul dintre…