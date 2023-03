Stiri pe aceeasi tema

- PSG a fost eliminata de Bayern Munchen din Champions League, iar duminica a fost invinsa acasa de Rennes, scor 2-0, in etapa a 28-a din Ligue 1. In timpul partidei de pe Parc des Princes, Lionel Messi a fost fluierat de suporterii parizieni.

- Real Madrid s-a impus in vața celor de la Liverpool, 1-0, grație golului marcat de Benzema. In timp ce Napoli a invins-o pe Frankfurt, 3-0, golurile fiind marcate de Osimhen (doua goluri) și Zielinski. Cele opt echipe calificate in sferturile Champions League sunt: Manchester City, Benfica, Real Madrid,…

- Lionel Messi se afla in ultimele șase luni de contract cu PSG și a luat o decizie care va provoca o serie de controverse. Argentinianul pleaca in Arabia Saudita, vineri, in contextul in care echipa sa a fost eliminata din Champions League, iar sambata are un meci important in campionat contra celor…

- PSG a fost eliminata de Bayern din optimile Champions League, scor 0-3 la general. Lionel Messi, vedeta parizienilor, a fost atacat de Jerome Rothen. Rothen, fostul internațional francez cu 180 de meciuri la PSG, a declarat ca Messi se vede pe teren doar cu echipele mici din Ligue 1, iar in partidele…

- PSG a fost invinsa de Bayern in dubla manșa, 0-1 la Paris și 0-2 la Munchen, și a fost eliminata din UEFA Champions League in faza optimilor. Imediat dupa fluierul final al meciului retur, disputat in Germania, toate camerele au fost indreptate catre Lionel Messi, care a fost un „monument al dezamagirii”,…

- Kylian Mbappe (24 de ani) a inscris in PSG - Nantes, 4-2, și a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului parizian, cu 201 reușite, una peste Edinson Cavani. Mbappe a intrat astfel intr-o categorie selecta a jucatorilor care au devenit cei mai buni marcatori din istoria marilor cluburi europene.…

- Barcelona a caștigat cu Real Madrid in turul semifinalei de Cupa Spaniei, scor 1-0. Este a treia victorie in „El Clasico” din 5 pentru catalani de cand Xavi a fost numit antrenor. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi…

- Se pregatește o revenire a lui Lionel Messi la Bracelona? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele miliaonelor de suporteri spanioli. Dupa anunțul cum ca starul argentinianul, in vrasta de 35 de ani, mai are contract cu PSG pana la finalul actualului sezon, catalanii vor sa il readuca pe acesta la…