Stiri pe aceeasi tema

- Mutare bomba in Timiș. Primarul Timișoarei s-a impus in Guvernul Orban și și-a numit unul din consilierii personali in funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre Catalin Iapa, cel care, la fiecare conferința de presa, ii monta primarului Timișoarei stick-ul cu ajutorul…

- Tinerilor liberali luați „sub aripa” de Nicolae Robu le merge bine. Dupa ce Robert Kristoff a ajuns city-managerul Timișoarei, iar Sanda Grebla a primit un post in consiliul de administrație al Retim, acum a venit randul lui Catalin Iapa sa „paraseasca cuibul”. Acesta a fost numit in funcția de secretar…

- Noi consilieri ai premierului Ludovic Orban s-au instalat la Palatul Victoria, schimbari importante s-au facut la Interne și Aparare, conducerea... The post Catalin Iapa, consilierul primarului Nicolae Robu, numit secretar de stat appeared first on Renasterea banateana .

- Contractele semnate de edilii din judet pe Fondul de Dezvoltare și Investiții vor fi preluate de Ministerul Dezvoltarii, a anunțat Dan Vilceanu. Presedintele PNL Gorj a reacționat dupa ce, joi, intr-o conferința de presa, liderul PSD Gorj, Mihai Weber, a criticat guvernul Orban pentru…

- Se pregatesc de ceva timp schimbarile in conducerea instituțiilor deconcentrate din Timiș. Liberalii au o lista cu directorii interimari, dar și o lista cu oameni de incredere care ar putea face, spune președintele PNL Timiș, treaba buna pe funcții de directori. Doar așa PNL și-ar putea indeplini…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, lovește cu o noua decizie cu cantec. In weekend, in cadrul unui eveniment organizat in Piața Traian din Timișoara pentru promovarea produselor locale, din boxe au rasunat manele și ....dedicații date live pentru primarul Timișoarei.Citește și: ULTIMA ORA…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, o lauda de Viorica Dancila, dupa ce aceasta a anunțat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri va fi construita la Timișoara și nu la Giroc, așa cum dorea PSD Timiș.“Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa…

- "Am incredere in candidatii de ministri. Sunt oameni bine pregatiti, oameni integri, care cunosc situatia existenta in fiecare domeniu, care pot sa raspunda la orice fel de intrebare pusa din partea parlamentarilor din comisiile de specialitate care vor fi audiati. (...) Probabil o sa fie un vot…