- Poliția Olt a anunțat marți, 2 aprilie, ca un parinte a sunat la 112 și a reclamat ca fiul sau a fost batut de directoarea școlii din comuna Valea Mare.„In jurul orei 10:50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, de catre un barbat, din comuna Valea Mare, județul Olt, cu…

- O femeie in varsta de 85 de ani a suferit arsuri pe suprafața corpului, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu motorina. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de 25 martie 2024 intr-o gospodarie din localitatea Țarigrad, raionul Drochia.

- Georgia Ball, jucatoare și antrenoare profesionista de golf din Marea Britanie, a postat pe Instagram o scena incredibila traita pe terenul de antrenament. In timp ce-și exersa loviturile și incerca sa iși imbunatațeasca lovitura, exersand mișcarile mai lent decat in mod obișnuit, un strain s-a apropiat…

- Fostul ministru de interne susține ca a avut informații de la SPP ca fostul premier a luat pranzul in acel weekend cu președintele Klaus Iohannis. Declarațiile au fost facute intr-o ediției eveniment a emisiunii Culisele Statului Paralel.Replicile fostului demnitar vin dupa ce Grindeanu a declarat ca…

- Doi copii au fost schimbați, pe 9 februarie, la maternitatea din Ploiești, din cauza unui lung șir de erori. Cristian Ionița, parintele uneia dintre fetițe, a acordat presei locale un interviu in care a povestit prin ce șoc a trecut, alaturi de soția lui, cand și-a dat seama ca bebelușul lor se afla…

- "Pe 9 februarie, soția mea a nascut-o pe Raisa Ioana. Totul a decurs normal, pana pe 12 februarie, ziua externarii. Pentru ca in aceeași zi era operata și mama mea, i-am spus soției sa solicite amanarea externarii pana spre dupa-amiaza. Menționez ca la ora 12:30 soția mea a fost sa alapteze fetița noastra.In…

- Cei trei suspecți in cazul crimei de la hotelul de lux din Padina, plin de vedete, au fost arestați preventiv. Ei au incercat sa ii convinga pe judecatori ca l-au injunghiat pe barbatul care le-a cazut victima in legitima aparare.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a intervenit duminica in polemica legata de premiul de 30.000 de euro pe care orasul Timisoara l-a oferit presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, aratand ca discutiile au aparut dupa ce a reactionat Ministerul rus de Externe, care a fost deranjat de unele critici…