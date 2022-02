Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane, Biblioteca Academiei a deschis ieri, la București, expoziția „Ion Luca Caragiale – 170 de ani de la naștere“, in Sala „Theodor Pallady“ din Calea Victoriei 125.

- Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Fundația Herczeg organizeaza la Bastionul Theresia cea de-a XI-a ediție a simpozionului de arta contemporana Garana 2021. Expoziția „Garana 2021 – Simpozion de Arta Contemporana” cuprinde 60 de lucrari de pictura și sculptura aparținand unor artiști consacrați…

- Expozitia „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste”, care pune in valoare donatia facuta muzeului de catre solista, in septembrie 2021, se va deschide miercuri, 2 februarie, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). Intre aceste documente se regasesc și cele care fac referire la originile…

- Muzeul National de Arta Timisoara (MNAT) verniseaza vineri, la ora 14,00, in Sala Baroca, expozitia de arta japoneza "Celebrities of the Floating World 2022", care ramane deschisa pana in 22 aprilie si contine aproape 150 de lucrari provenite exclusiv din colectia colectionarului George Serban si…

- „Muze la muzeu”, o expoziție despre trecutul și prezentul modei in Banat, este evenimentul cu care Muzeul Național al Banatului invita publicul la o calatorie in lumea modei din secolul trecut și cel prezent, vernisajul urmand sa aiba loc miercuri, 15 decembrie, in mansarda B2 a bastionului Theresia,…

- In foaierul Teatrului National vedeti o expozitie a unei asociatii care de ani buni promoveaza in strainatate arta plastica de la noi, Asociația Soleil de l'Est. Expun pictorii care au beneficiat de rezidente in Franta in ultimii 20 de ani.

- Muzeul Național al Banatului organizeaza o expoziție de sculptura, „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. Intr-un registru vizual desprins din imaginarul science fiction, artistul Ilie Duța ne propune o calatorie utopica in spațiu, alaturi de navele sale transportoare, incarcate cu marfa…

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș așteapta publicul pe parcursul lunii noiembrie sa viziteze expoziția de pictura „Joc Intim”, semnata de artista Madar Reka. „Joc Intim” reprezinta o expoziție de pictura creata in laboratorul intern al artistei, dupa cum chiar ea…