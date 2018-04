"Murim!" Tabara concurentilor de la Exatlon a fost lovita de cutremur Primele care au reactionat au fost fetele, Geanina si Larisa.Din fericire, miscarea telurica a fost de mica amplitudine si concurentii romani din Republica Dominicana nu au fost niciodata in pericol. Totusi, Geanina si Larisa, primele care au sesizat miscarea pamantului, s-au speriat si au marturisit ca ar fi fost in stare sa ii roage pe baieti sa doarma cu ele. Totusi, Geanina si, primele care au sesizat miscarea pamantului, s-au speriat si au marturisit ca ar fi fost in stare sa ii roage pe baieti sa doarma cu ele. CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Nominalizati pentru eliminare. Faimosii au pierdut imunitate si au nominalizat trei dintre ei pentru a fi votati de public. Meciul de marti seara, pentru castigarea eliminarii, a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

