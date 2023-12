Stiri pe aceeasi tema

- Frumosul, cel mai important lucru in arta dar și in viața. Toata lumea avem nevoie de frumos, nu putem trai in absența lui pentru ca cu ajutorul lui mai evadam puțin din viața cotidiana. Iar arta este o scurtatura in gasirea frumosului, fie ca vorbim de muzica, un spectacol de teatru sau de pictura,…

- Echipa de baschet masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a prezentat o figura diferita sambata, 4 noiembrie, comparativ cu ultimul meci disputat și pierdut pe terenul propriu, in fața echipei din Ramnicu Valcea. Potrvit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM, etapa…

- Duminica, 5 noiembrie, sala sporturilor din Farcașa a gazduit prima ediție a competiției de karate dotata cu „Cupa Toamnei”. Organizat de Primaria Farcașa, in parteneriat cu clubul sportiv Condor Baia Mare, evenimentul sportiv a reușit sa adune la start peste 100 de sportivi, antrenori și arbitri din…

- Campionatul Mondial de Culturism și Fitness IFBB se va desfașura in perioada 31 octombrie – 6 noiembrie, in Santa Susanna, provincia Barcelona din Spania și va reuni peste 2.500 de sportivi din intreaga lume. Astfel, sportivele Andreea Sfiriac și Gabriella Horvath din cadrul Titanic Body Building și…

- „Alba Baschet Challenge”: Zece echipe de liceeni au participat la prima ediție a competiției de baschet stradal. Ce echipe s-au clasat pe podium „Alba Baschet Challenge”: Zece echipe de liceeni au participat la prima ediție a competiției de baschet stradal. Ce echipe s-au clasat pe podium Prima ediție…

- Patru jucatori mureșeni au fost convocați in Lotul Național de Minifotbal in vederea participarii la WMF World Cup 2023. „Suntem bucuroși sa il felicitam pe antrenorul Virgil Bejenaru și pentru jucatorii de excepție de la echipa Fotbal Club Nova Vita pentru selecția lor in echipa naționala a Romaniei",…

- Echipa masculina a CS Minaur a reușit ceea ce și-a propus in deplasarea din București, unde a jucat doua meciuri tari in trei zile, cu CSM și cu Steaua. Ambele jocuri au fost dominate categoric de echipa noastra, care vine acasa cu toate cele șase puncte puse in joc. Și nu e deloc puțin lucru, […] Source

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș a demarat prin SEAP, pentru anul școlar 2023-2024, procedura de achizitie de „cerere oferta on-line" pentru achiziționare de rechizite scolare in valoare de 663.920 de lei pentru un numar estimat de 9.646 de beneficiari. Potrivit Raportului privind starea invațamantului…