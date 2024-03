Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat, in perioada 16 – 17 februarie, mai multe controale in Jibou și in localitațile invecinate, pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Au fost verificate patru societați…

- Comunicat de presa: In urma unor controale efectuate in perioada 09 – 15 februarie a.c., pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, polițiștii Birourilor pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica Vrancea, impreuna cu reprezentanții Garzii Forestiere…

- Politisti ai Serviciului de Ordine Publica Mureș – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in colaborare cu reprezentanți din cadrul Ocolului Silvic Fancel, au organizat si desfasurat sambata, 3 februarie, in baza Planului de acțiune "Scutul Padurii", o actiune pentru prevenirea și combaterea…

- IPJ Vrancea: Material lemnos confiscat de polițiști In perioada 25 – 26 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul specialiștilor silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani, au efectuat un control pe linia respectarii…

- La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, insoțiți de patru reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari privind modul de…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica Mureș – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in aplicare marți, 23 ianuarie, sub supravegherea procurorului de caz, trei mandate de percheziție in comuna Sanpaul, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni la regimul piscicol.…

- In perioada 17-19 ianuarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protectia Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Focșani, au desfașurat o acțiune pe linie silvica, avand ca obiectiv verificarea legalitații exploatarii,…

- Un operator economic din județ a fost amendat cu 10.000 de lei in urma unor unor nereguli descoperite in sectorul silvic. La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, alaturi de specialiști din cadrul Garzii Forestiere…