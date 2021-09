Primarul comunei Ibanesti, Dan Vasile Dumitru, a anuntat, marti, ca Ziua Muntelui in Romania a fost marcata de voluntarii din localitate printr-o ampla actiune de ecologizare a unor zone intens frecventate de turisti, cum sunt Fancel, drumul spre Lapusna si izvorul Bucin.



"Ziua Muntelui in Romania a fost marcata in Ibanesti printr-o noua actiune de ecologizare care, o data in plus, a mobilizat tineri responsabili si implicati din comuna noastra. S-a plecat din zona platoului Fancel si, timp de trei ore, au lucrat in sus, pe drumul spre Lapusna, si mai jos spre izvorul Bucin si dincolo…