Stiri pe aceeasi tema

- „Electronic City", de Falk Richter, prima premiera a acestui an, la Teatrul „Sica Alexandrescu", va fi prezentata vineri, in sistem online, deoarece teatrul este inchis pentru public intrucat municipiul Brașov a depașit incidența de infectari de 3 la mia de locuitori. Spectacolul regizat de Dragoș Alexandru…

- Așa a declarat ministrul Educatiei, Monica Anisie. Intr-o emisiune televizata, ministrul a dat exemplu perioadei din starea de urgenta, cand a scos din programa pentru Evaluarea Nationala si din cea pentru Bacalaureat materia care s-ar fi studiat in semestrul al II-lea: Stiti foarte bine ca și in perioada…

- Primarul Sofalvi Szabolcs din Sangeorgiu de Mureș a anunțat in urma cu puțin timp, ca numarul de cazuri confirmate pozitiv COVID-19 in randul angajaților de la Primarie a ajuns la șase, astfel, de maine, orice solicitare a cetațenilor se va efectua doar online. Publicam integral anunțul primarului:…

- Nelu Tataru a afirmat ca vor fi trei tipuri de adeverinte necesare in functie de prezenta sau nu a unei patologii, la inceperea anului scolar The post Profesorii care au comorbiditati pot opta sa predea online appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Profesorii care au comorbiditati…

- Comedia, verva si spontaneitatea sunt auspiciile sub care se desfasoara „Campionatul de improvizatie", unul dintre cele mai populare spectacole ale Teatrului National Targu-Mures – Compania „Liviu Rebreanu". Indragitii improvizatorii isi asteapta publicul la o noua reprezentatie in are liber joi, 10…

- Teatrul National Targu Mures a anuntat, joi, punerea in scena a unui spectacol despre blestemul neintelegerilor interetnice, "Tara Zanelor/ Tunderorszag", produs in cadrul proiectului "Roman vs. Maghiar. Interferente culturale romano-maghiare in teatru dupa 1918". Spectacolul "Tara Zanelor/…

- Asociația „Ține de Noi” impreuna cu Fundația Hanns Seidel – Romania și in colaborare cu Asociația AD REM, organizeaza workshop-ul „Reintoarcerea la școala. Provocari și perspective viitoare”. Evenimentul se va desfașura online, prin intermediul aplicației Zoom, iar dezbaterea va avea loc marți, 25 august…

- Festivalul de Film Documentar Astra se va ține in acest an atat in aer liber, in perioada 4-13 septembrie, cat și online, intre 16-25 octombrie, pentru a asigura cele mai bune condiții de prevenire a raspandirii noului coronavirus, informeaza un comunicat de presa. Directorul fondator al festivalului,…