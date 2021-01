Stiri pe aceeasi tema

- Animalele aflate intr-o situație de pericol sunt protejate prin noi dispoziții legislative. Poliția Romana a anunțat ca, prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor masuri organizatorice, au fost instituite…

- PREVEDERI LEGALE NOI IN DOMENIUL PROTECȚIEI ANIMALELOR Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidența in protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor masuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigura posibilitatea…

- Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative in protecția animalelor, au fost instituite noi instrumente legislative de protejare a animalelor aflate in pericol. Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului in adapost. Conform noilor prevederi…

- Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 a fost reglementata posibilitatea instituirii de urgenta a unui mecanism de protejare a animalelor aflate intr o situatie de pericol.Conform noilor prevederi legale, politistii care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca un animal se afla intr o situatie…

- Politistii pot emite ordin de plasare in adapost pentru 45 de zile a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, precum cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, expuse fortat unor temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute sau lasate fara supraveghere pe drumurile publice. …

- Politistii pot emite ordin de plasare in adapost, pentru 45 de zile, a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, cum ar fi cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, folosite pentru dresajul altor animale, cele expuse forțat la ger sau canicula, precum și animalele lasate nesupravegheate pe…

- Președintele POL Dan Mașca a postat pe facebook opinia lui referitoare la vaccinarea anti-Covid. Pana acum este singurul politician din Mureș care și-a exprimat parerea public despre acest subiect extrem de prezent in aceste zile. "De vaccinat ma voi vaccina mai incolo, mai spre toamna anului viitor,…

- Aleșii județeni au luat la cunoștința marți, 22 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, de demisia din funcția de consilier județean a Dumitriței Gliga, consilier județean ales la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat,…