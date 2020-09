Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) din Târgu Mures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Târgu Mures, au ridicat 95 de kilograme de cannabis, în urma a 19 perchezitii domiciliare, iar 14 persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri…

- Peste 99.900 de lei, opt plante de cannabis, peste 2.000 euro și 25 de telefoane mobile au fost confiscate, miercuri, de polițiștii de Combatere a Criminalitații Organizate, dupa percheziții in județele Ilfov și Dambovița, anunța MEDIAFAX.Grupul organizat destructurat era specializat in introducerea…

- Patru persoane au fost retinute de politisti in urma a cinci perchezitii domiciliare efectuate in judetele Constanta si Tulcea, intr-un dosar penal de trafic de minori si proxenetism, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Descinderile au fost soldate si cu indisponibilizarea,…

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.

- Procurorii DIICOT Buzau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat, miercuri, 18 perchezitii domiciliare pe raza judetului Buzau, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea…

- Patru persoane din judetul Satu Mare au fost retinute pentru trafic de droguri, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare fiind ridicate 19 doze de cocaina, informeaza, miercuri, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

