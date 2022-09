Munți de gunoaie pe o plajă foarte cunoscută din Grecia: "Ambalajele sunt de la produse românești" Numarul romanilor care au ales anul acesta sa petreaca vacanța in Grecia a crescut. Unii au mers pentru prima data in aceasta țara, in timp ce alții au schimbat locul, dar au pastrat obiceiurile proaste din Romania. De-a lungul verii au circulat nenumarate postari pe grupurile dedicate vacanțelor in Grecia in care romanii s-au plans unii de alții. Printre temele frecvente au fost muzica care bubuie din boxe portabile pe plaja, mancarea și bautura aduse de acasa, in ciuda interdicțiilor ferme, dar și gunoaiele lasate la malul marii. O romanca a postat mai multe imagini vineri,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un turist american, venit in vacanta in Mamaia, a postat pe TikTok un videoclip cu micul dejun luat "pe cea mai scumpa plaja din Romania".Mai exact, barbatul a comandat o cafea, un sandvici si un smoothie, pentru care a platit 12 dolari, adica 60 de lei."Doar 12 dolari! Mic dejun pe…

- Iuliana Beregoi, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a implinit 18 ani la data de 13 iulie, ocazie cu care și-a facut cadou mașina mult visata, in ciuda faptului ca nu are inca permis de conducere.Succesul de care se bucura pe plan muzical i-a permis Iulianei Beregoi sa investeasca…

- Un detinut din Penitenciarul Arad a dat in judecata Organizatia Mondiala a Sanatatii cerand daune de 15 milioane de euro fiindca „OMS nu a specificat ca daca o persoana se vaccineaza contra Coronavirus poate face infarct sau sa se imbolnaveasca de inima”, arata adevarul.ro.Potrivit sursei…

- Companiile aeriene din Europa iși anuleaza zborurile pe banda rulanta, invocand lipsa de personal, iar nemulțumirile pasagerilor cresc pe zi ce trece.Brussels Airlines a anunțat ca va anula 700 dintre zborurile programate vara aceasta, adica aproximativ 6% din numarul total, pentru a reduce…

- O nota de plata puțin cam piperata pentru produsele comandate a devenit virala pe rețelele de socializare.Conform bonului, consumația ar fi costat 215 lei, contravaloarea a doua cafele, un suc, o bere și doua pizza. Iar cel care a postat-o spune ca ar fi fost emisa la un restaurant din Mamaia,…

- Actiunile europene au atins joi cele mai reduse niveluri din mai mult de un an, din cauza ingrijorarilor provocate de incetinirea activitatilor de afaceri in zona euro.Totodata, actiunile germane au coborat cu 1,8%, dupa ce guvernul a declansat starea de alarma in cadrul planului de urgenta…

- Renumita garsoniera de 11 mp din Cluj-Napoca, devenita virala pe internet in luna februarie, in urma publicarii unui anunț al unei agenții imobiliare, a fost data din nou spre inchiriere.Proprietarul a scazut cu 10 euro prețul, de aceasta data vrea sa o inchirieze cu 190 de euro.Anunțul…

- Clipe de coșmar pentru o femeie din Marea Britanie, care se afla in vacanța, pe o plaja in India. Femeia a fost violata chiar pe plaja de un tanar care facea masaje.La doar cațiva pași se afla soțul femeii, care adormise la soare și nu a conștientizat nicio clipa ce se intampla chiar langa el. Turista…