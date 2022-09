Stiri pe aceeasi tema

- Inginerul Cristina Nichiforiuc este noul city manager de Radauți, dupa dispoziția emisa marți, 13 septembrie, de șeful executivului radauțean, primarul Bogdan Loghin. Noul administrator public are 49 de ani, a absolvit Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" din municipiu, apoi ...

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, are un simț al umorului dezvoltat dar se folosește și de ironie atunci cand situația o impune. Este și cazul ultimului raspuns dat unui enoriaș care l-a intrebat cum poate fi ales un candidat pentru funcția de episcop sau arhiepiscop. ”Intrucat am constatat…

- Haralambie Herghelegiu, administratorul public al Primariei Radauți, s-a inecat joi, in timp ce se afla in vacanța cu familia in stațiunea Neptun de la Marea Neagra, anunța Monitorul de Suceava . Herghelegiu, care avea 72 de ani, și-a pierdut viața dupa ce a intrat in mare și a fost luat de un val.…

- Politistii suceveni au desfașurat in data de 22 august 2022, intre orele 06:00 – 09:00 o actiune de verificare a legalitatii transportului rutier de persoane, avand in vedere ca nerespectarea legislatiei in acest domeniu poate avea consecinte din cele mai grave. Defectiunile tehnice ale vehiculelor,…

- Municipiul Radauți primește prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny” suma de 6,1 milioane de lei pentru modernizari de strazi și extinderea sistemului de alimentare cu apa, a anunțat primarul Bogdan Loghin. ”Experiența și valoarea in viața și in politica se dovedesc și se dobandesc in timp! Ma…

- Dan Vatra, managerul Spitalului Municipal „Sfinții doctori Cosma și Damian”din Radauți a demisionat astazi din funcție decizie care i-a fost aprobata de primarul Bogdan Loghin fara aviz. Funcția va fi ocupata incepand de marți, 21 iunie, cu titlu interimar de medicul anestezist Flaviu Sima. ”Mereu…