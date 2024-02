Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Cosmin Tabara, a anuntat ca documentatia pentru viitorul stadion de la Timisoara este gata si a fost emisa si autorizatia de constructie. Lucrarile la arena care va avea peste 10.000 de locuri costa 115 milioane de lei, bani din bugetul local. Noul stadion al Timișoarei…

- Vești rele pentru toți romanii! Aragazul, unul dintre cele mai utilizate aparate din gospodarie, va fi interzis. UE a dat o lege care va schimba tot. Presupune interzicerea acestui electrocasnic, care nu lipsește din nicio bucatarie. Cum vom gati de acum inainte. Aragazul va fi interzis in UE Se anunța…

- Vești bune pentru elevii din Romania! In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2023, programul național ”Masa Sanatoasa” in școli a fost aprobat, in ședința de Guvern și urmeaza sa fie implementat in 1.000 de unitați de invațamant. Iata ce alimente vor primi copii!

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- Vești bune pentru turiști! Partiile de schi se deschid maine, 30 noiembrie, in mini vacanța de sfantul Andrei și 1 decembrie. Iata ce prețuri vor fi nevoiți sa plateasca turiștii care vor sa iși petreaca concediul in Azuga, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Romania.

- Andra a uimit, in aceasta seara, Romania! Artista a avut parte de un moment emoționant inaintea partidei dintre Romania și Elveția. Cantareața a cantat imnul țarii noastre pe stadion, in fața a zeci de mii de suporteri. Iata ce mesaj a transmis inainte de a urca pe scena!

- Continue reading Numarul autorizațiilor de construcție eliberate in Cluj, județul din țara cu cea mai scumpa piața imobiliara din Romania, Cluj-Napoca, scade aproape o treime intr-un an, cele mai puține din ultimii ani at Info real.

- Vești bune vin de la Primaria Pitești! Podul peste paraul Bascov din strada Depozitelor intra in reabilitare. Primarul Cristian Gentea a anunțat marți, 14 noiembrie a.c., ca municipalitatea a predat amplasamentul constructorului PORR Construct, „unul dintre cei mai serioși parteneri in lucrarile de…