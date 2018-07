Municipiul Constanta este de 26 de ani membru al Clubului International al Marii Negre. Nu se cunosc beneficiile. Cotizatia este de 3.000 de euro!

Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de vanatoare britanice au fost trimise de la o baza aeriana din Romania pentru interceptarea unui bombardier rus, in apropierea spatiului aerian NATO, deasupra Marii Negre, anunta Fortele Aeriene Regale britanice. "Avioane de vanatoare Typhoon stationate in Romania au fost trimise…

- Informatiile publicate recent pe site-ul oficial al Asociatiei Mondiale a Autostrazilor acrediteaza ideea ca Rusia a initiat oficial implementarea proiectului cunoscut sub numele de Drumul de Centura al Marii Negre (Black Sea Ring Project). Proiectul a fost lansat in dezbatere in 2006, la summitul Organizatiei…

- In timp ce NATO face exercitii in Romania si Marea Neagra, avioane de supraveghere rusesti sunt interceptate frecvent in tara noastra. In prezent, spatiul aerian al Romaniei este aparat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declaratia ii apartine comandorului de aviatie Chris Ball, comandantul detasamentului…

- PNL ii solicita liderului PSD Liviu Dragnea sa informeze cu privire la discutiile pe care le-a avut cu oficialii maghiari in legatura cu resursele energetice de la Marea Neagra si ce promisiuni le-a facut acestora astfel incat i-a determinat sa aiba declaratii jignitoare la adresa tarii noastre,

- Social-democratii gorjeni fac demersuri ca Institutia Prefectului Gorj sa constate incetarea mandatului pentru primarul din Bustuchin, Ion Ciocea. Edilul a plecat din partid si a candidat ca independent la alegerile parlamentare din 2016. In momentul in care a parasit partidul acesta si-a pierdut calitatea…

- Ministerul Energiei a emis joi autorizația de construire pentru etapa I din proiectul de consolidare a sistemului de transport in Romania intre Onești - Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea. Acest proiect va putea permite Romaniei sa alimenteze Bulgaria cu gaze naturale prin Negru Voda din producție…

- 'Proiectul pe care tocmai l-am autorizat va permite Romaniei sa alimenteze Bulgaria cu gaze naturale din productie proprie, dar si preluarea de catre Transgaz a gazelor din platoul continental al Marii Negre. Beneficiile proiectului se vor simti inclusiv in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze…

- Analistul american a spus ca rusii nu sunt pregatiti sa intre intr-o operatiune navala care sa aduca SUA in zona si ca „vor face tot posibilul sa nu provoace americanii“. El a adaugat ca rusii doresc sa evite cu orice pret un conflict cu Turcia in zona Marii Negre. „Rusii nu sunt pregatiti sa se angajeze…