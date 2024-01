N. Dumitrescu Plecand de la faptul ca, in continuare, locurile de munca ramase vacante nu se pot completa de pe piața locala, in ciuda repetarii apelurilor de oferte din toate domeniile nefiind prea mulți doritori, și pentru angajatorii din Prahova a aduce muncitori straini, mai ales pentru munca necalificata, a devenit soluția salvatoare. O dovedesc chiar datele oficiale, care arata ca, in ultimii doi ani, mii de muncitori, aduși de peste mari și țari, au reprezentat o alternativa la neocuparea locurilor cu muncitori din țara. Astfel, potrivit unei situații solicitate Serviciului pentru Imigrari…