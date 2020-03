Munca la domiciliu - organizarea eficienta a programului de lucru Munca de acasa este o optiune din ce in ce mai atractiva pentru romani, nu numai pentru liber profesionisti, ci si pentru cei care lucreaza pentru diverse companii.



Iar, in cazul celor care au copii, poate fi o buna alegere, pentru ca programul flexibil permite o gestionare mai eficienta a vietii profesionale si a celei de familie.



Potrivit unui studiu realizat anul trecut in SUA, persoanele care au muncit de acasa au raportat, in medie, cu 16,8 zile lucratoare mai multe decat angajatii care au mers la birou.



Printre beneficiile unui job de acasa se numara faptul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

