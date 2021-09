​MUM, noul sistem care va revoluționa căutările pe Google Utilizatorii vor putea sa caute pe Google pâna și lucrurile carora nu le cunosc denumirea și pe care nu le pot descrie în cuvinte, prin noul sistem revoluționar MUM, bazat pe inteligența artificiala, pe care compania americana de tehnologie urmeaza sa-l introduca în câteva luni.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Google anunta schimbarea modului in care cautarile pot fi realizate si a felului in care rezultatele vor aparea, gratie unui nou model de invatare mecanica, arata News.ro. Google si-a adus aminte ca a pornit in afaceri ca un motor de cautare si, chiar daca a parut ca a uitat…

- Gmail a primit un nou design si noi functii de comunicare, ce transforma serviciul intr-o adevarata suita de solutii de birou, in stilul Outlook, informeaza News.ro . In ultimii ani, Google a adaugat treptat noi functii de comunicare serviciului Gmail, insa, acum, cu ocazia lansarii unui nou design,…

- In ultimii ani, Google a adaugat treptat noi functii de comunicare serviciului Gmail, insa, acum, cu ocazia lansarii unui nou design, strategia gigantului american capata contur, iar intentiile companiei devin clare. Din Gmail, utilizatorii pot acum sa realizeze apeluri audio directe, folosind solutia…

- Experții de securitate avertizeaza utilizatorii aplicației WhatsApp in privința unei tentative de fraudare, in urma careia poți ramane fara conversațiile tale private și poți pierde sume considerabile de bani.Astfel, un hacker te aboneaza la diverse aplicații sau servicii direct din telefon, iar cardul…

- Cand vine vorba de aplicații, utilizatorii au preferinte. Atunci cand vine vorba de browsere, unii prefera utilizarea Chrome, alții prefera Edge, unii ar putea prefera Firefox, și in cea mai mare parte, cu toții avem de ales. Cu toate acestea, se pare ca in Windows 11, Microsoft face mult mai complicat…

- ​Aplicația germana FlixBus, supranumita și „Uber-ul autocarelor”, prezenta și pe piața româneasca, vrea ca România sa renunțe la actulaul sau sistem prin care statul atribuie rute de transport interurban de calatori unor operatori privați, prin licitații pentru concesiuni. Citește…

- Astfel, persoanele care efectueaza cautari vor putea sa dea click pe detalii precum modul in care rezultatele obtinute corespund cuvintelor lor de cautare, pentru a decide mai bine daca informatiile sunt relevante. Google a facut schimbari pentru a oferi utilizatorilor un context mai bun legat de rezultatele…

- Un fost conducator tehnic Google și YouTuber cu peste 1,1 milioane de abonați a fost acuzat ca a proiectat un sistem de „pompare și descarcare” de milioane de dolari. Patrick Shyu, cunoscut pseudonim sub numele de TechLead pe YouTube, a lansat tokenul Million (MM) prin intermediul Initial…