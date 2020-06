Stiri pe aceeasi tema

- Leul a avut o saptamana pozitiva la care a contribuit revenirea apetitului pentru risc in condițiile in care majoritatea statelor europene se reintorc la o viața normala iar programele de revenire economica ale Comisiei Europene ofera incredere investitorilor. Reducerea dobanzii-cheie a BNR de la 2…

- Romanii risca sa incaseze o puternica lovitura la buzunar in ziua de 6 iunie 2020, cand agenția Standard & Poor’s ne va acorda ratingul de țara. O cadere in „junk” ne-ar aduce costuri mai mari la...

- Abordarea relaxata a Suediei in ceea ce privește masurile de restricție anti-COVID-19 nu o va salva de prabușirea economiei, scrie FT, citat de Mediafax. In fapt, economia acestei țari va suferi aceleași efecte precum cea europeana, avand in vedere situația proasta de la nivelul intregului continent.…

- Primarul Timisoarei a pierdut in instanta dupa ce a contestat o amenda de 10.000 de lei pentru emiterea a doua autorizatii de construire cu incalcarea legii. Nicolae Robu s-a plans azi, in termeni generali, ca e impiedicat intentionat in munca pe care o face „numai in interes public”. Totodata edilul…

- Cel putin 90.000 de angajati in domeniul sanitar au fost infectati cu COVID-19, iar numarul acestora este posibil sa fie de doua ori mai mare, pe fondul informatiilor privind lipsa in continuare a echipamentelor de protectie, a declarat miercuri Consiliul International al Asistentilor Medicali (ICN),…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține, dupa o vizita la un supermarket in intervalul 11-13 :), ca prețul la unele produse a crescut simțitor fara un motiv vizibil, fapt pentru care guvernanții trebuie sa ia masuri pentru a limita aceasta creștere, fie printr-o decizie administrativa,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns la divorț, dupa doar 7 luni de cand au spus Da! in fața ofițerului de stare civila. Vedeta a dezvaluit acum, ca ea și fostul soț au semnat un contract prenupțial, despre care nu multa lume știa. „Eu am semnat un contract prenuptial inainte sa ma casatoresc. El…