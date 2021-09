Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii urmeaza sa anunțe formarea noului lor guvern, care nu ar trebui sa includa femei, perspectiva împotriva careia zeci de femei afgane au protestat joi, ilustrând provocarile cu care se va confrunta puterea, scrie AFP.Potrivit unor surse talibane, noii stapâni ai țarii ar…

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru a preveni ca…

- ACTUALIZARE VINERI, 20 august, 10:30 Mai mult de 18.000 de persoane au fost evacuate din Kabul de cand talibanii au preluat controlul asupra capitalei Afganistanului, a declarat vineri un oficial NATO, angajandu-se sa dubleze eforturile de evacuare, in timp ce criticile la adresa modului in care Occidentul…

- Talibani înarmați au început miercuri sa mearga din ușa în ușa în orașe din întregul Afganistan pentru a le spune oamenilor înspaimântați sa se întoarca la munca, relateaza agenția Reuters, citând mai mulți martori oculari.Distrugerile provocate…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- British Airways nu foloseste deocamdata spatiu aerian al Afganistanului, a anuntat duminica operatorul aerian britanic, in conditiile in care insurgentii talibani au intrat in capitala tarii, Kabul, transmite Reuters. Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit…