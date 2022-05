Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei nu se afla si nu va intra in recesiune, anul acesta fiind posibila o crestere economica de 2%, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. ‘Nu suntem (in recesiune – n. r.) si nu cred ca economia…

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca nu este necesara o optimizare a Planului National de Redresare si Rezilienta. El a avut o intalnire cu presedintele Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber. „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca starea de alerta in Romania nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie. In acest caz vor interveni anumite schimbari in viața romanilor. Cum ar fi faptul ca pe perioada starii de alerta valabilitatea documentelor s-a prelungit in cazul in care au…

- In The New York Times, un politolog estimeaza ca „actuala criza depașește Ucraina. Ucraina este doar un pretext”, potrivit acestuia. Și continua subliniind de ce este mai degraba legata problema. „Problema care se pune este mai degraba legata de Polonia, Romania și țarile baltice. Rușii cred ca a sosit…

- Am stat de vorba cu doi dintre cei mai renumiți economiști din Romania: Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR și Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal. Amandoi spun ca nu vad nicio soluție rapida de ieșire din criza din energie, care influențeaza 80% din creșterea prețurilor și a…