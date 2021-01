Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Patriarh Daniel a participat duminica la Sfanta Liturghie in Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. In omilia sa, el a explicat ințelesurile spirituale ale evangheliei care relateaza Fuga in Egipt a Pruncului Sfant. Egiptul, țara a idolatriei și a robiei, avea sa devina cateva secole…

- Doamna doctor Bitoleanu Mihaela Irina s a stins din viata, in urma unui tragic accident. "Noaptea de ajun a venit cu cea mai cumplita veste, doamna doctor Bitoleanu Mihaela Irina s a stins din viata, in urma unui tragic accident. Dumnezeu sa o ierte Golul lasat in urma este infinit. Nu te vom uita niciodata…

- Eseul de fata intitulat “AMELIORAREA SUPRI¬MA IDEALUL / Disjuncția sangeroasa dintre «Imparatia lui Dumnezeu» si «Tikkun ha Olam»” deschide o conexiune de la problemele uzuale cu care se confrunta cititorii ziarului BURSA, la un univers suprapus al trairii. Acelasi lucru se intampla cu noi in timpul…

- RESITA – Intreg personalul Spitalului Judetean de Urgenta Resita deplange moartea Marianei Fiscuci, asistenta la UPU, care a pierdut lupta cu noul coronavirus, luni dimineata! Toti colegii Marianei Fiscuci, asistent medical la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul SJU Resita, sunt devastati de moartea…

- O femeie și-a vazut in sfarșit visul implinit, acela de a naște o fetița, atunci cand credea ca și-a pierdut orice speranța. Proaspata mamica a adus pe lume nou-nascutul, dupa ce a suferit 14 avorturi spontane. Iata cum a fost posibil miracolul!

- Chiar daca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit, vedeta a ramas in continuare o doamna fața de fostul partener. Dupa ce in presa au aparut imagini cu ea și fetița afaceristului dintr-o alta relație, mulți s-au intrebat daca barbatul i-a cerut acest lucru in perioada cat e inchisoare, insa iata…

- Gabriela Stana, educatoare la Gradinița nr.1 din Pitești, a murit acum doua zile in Spitalul Campulung. Doamna educatoare a fost diagnosticata in urma cu doua saptamani cu COVID-19. Tot de atunci, a fost internata la ATI, la spitalul din Campulung. Gabriela Stana avea 59 de ani. De 40 de ani profesa…

- La o saptamana dupa ce a devenit tata, Nicolae al Romaniei a acordat primul interviu exclusiv pentru cotidianul Adevarul, material in care vorbeste despre fetita sa si despre experienta de parinte.