Motociclist prins cu 199 de km/h

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din localitatea Clejani, a ramas fara permis si a primit o amenda de 3.300 de lei dupa ce a fost depistat de politisti in timp ce conducea o motocicleta cu viteza de 199 de kilometri la ora.

