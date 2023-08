Stiri pe aceeasi tema

- Accident in lanț pe DN 14, in județul Sibiu. O femeie și o fata de 13 ani, duse la spitalUn accident in lanț in care au fost implicate patru mașini a avut loc duminica pe DN 14, in județul Sibiu. Doua persoane au fost duse la spital, informeaza Mediafax.ro. CITESTE SI Infotrafic: Aglomerație…

- Un nou accident de circulație, astazi, in vestul țarii, de aceasta data la intersecția DN 7 cu autostrada A1, in județul Hunedoara. „La data de 9 iulie, ora 13:54, un barbat in varsta de 63 de ani, din orașul Hațeg, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Aurel Vlaicu la intersecția DN…

- Sambata seara, la ora 19.57, Dispeceratul Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Mera, cu o motocicleta și un autoturism implicate. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent medical.Victima, un tanar de…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, in apropiere de Arad. Un șofer a fost ranit dupa ce s-a izbit cu mașina de un autocamion. „In ziua de 9 iunie, in jurul orei 13:45, pe autostrada A1, km. 531, calea 1, a avut loc un eveniment rutier. Din cercetari, a reieșit ca un […]…

- Accident de circulație, in noaptea de duminica spre luno, pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, cinci persoane au ajuns la spital. „In noaptea de 4 spre 5 iunie, in jurul orei 0:15, un tanar de 24 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel…

- La data de 31 mai 2023, in jurul orei 15,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pe raza localitații Lunca unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din cercetari a rezultat ca, la intersecția DN 14 B cu DJ 141 C, un barbat de 44 de ani, din Micasasa, județul…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, la intersecția strazilor Vanatorilor și Decebal din localitatea hunedoreaba Brad. In urma evenimnetului rutier, un motociclist a ajuns la spital. „Pompierii Secției Brad au intervenit astazi cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și un echipaj…

- Un motociclist a fost ranit grav intr-un accident petrecut pe o strada din Cluj-Napoca in urma cu cateva momente. “Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Campina din municipiul Cluj-Napoca. Apelul a venit in jurul orei 13.00, iar la fața…