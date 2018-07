Motocicleta in valoare de patru mii de euro confiscata la Naidas Politistii caraseni au confiscat o motocicleta in urma unui control facut la punctul de frontiera Naidas. Oamenii legii au anuntat ca la frontiera s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean sarb in varsta de 27 de ani, care conducea o motocicleta inmatriculata in Serbia. ” In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera caraseni au constatat ca motocicleta figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Elvetia. Barbatul a declarat ca a cumparat mijlocul de transport de la un conational, in luna mai… Citeste articolul mai departe pe resita.ro…

Sursa articol: resita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Punctul de trecere a frontierei Naidaș, județul Caraș-Severin, s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetațean sarb in varsta de 27 de ani ... The post Motocicleta cautata in Elveția, depistata la Naidaș appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii de frontiera de Punctul de Trecere a Frontierei Naidas (judetul Caras-Severin) au depistat, la un control obisnuit, un cetatean sarb care conducea o motocicleta semnalata ca fiind bun cautat pentru confiscare de catre elvetieni.

- Politisti din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au descoperit aproximativ 10.000 pachete de tigari intr-un autoturism de teren, precizeaza un comunicat de presa al IGPF remis, joi, AGERPRES. Potrivit sursei citate, in urma actiunii, un…

- Percheziții pentru destructurarea unei grupari organizate specializate pe traficul de migranți. Polițiștii de frontiera au ridicat cinci suspecți, membrii ai rețelei, care ajutau migranții sa intre ilegal din Serbia in Romania, ii cazau la Timișoara, iar apoi ii duceau mai departe in state din Vestul…

- Polițiștii de frontiera timișeni l-au observat pe barbat pe direcția localitații timișene Valcani, duminica dimineața in jurul orei 11. Se deplasa spre interiorul teritoriului romanesc, prin culturile agricole. Polițiștii de frontiera au trimis in zona o patrula pentru a-l lua la intrebari…

- Peste 1.600 de soferi au ramas fara permise auto in ultimele trei zile, dupa verificarile facute de politistii rutieri in trafic, anunta Politia Romana. De asemenea, agentii au dat peste 26.000 de amenzi, in valoare de peste 10 milioane de lei. In ultimele trei zile, politistii au intervenit in peste…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat doi cetateni, unul din Kosovo si unul din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu ajutorul unei calauze ce avea dubla cetațenie sarbo-franceza. Seara trecuta, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera au observat…

- Polițiștii timișeni povestesc ca scandalul ar fi plecat din zona VIP a clubului Database, la etaj, și s-a mutat ulterior in strada. La altercație au participat șase agenți de paza și doi frați, de 30 și 33 de ani. Cel mai mic dintre frați este etnic sarb din Timișoara și are cetațenie americana,…