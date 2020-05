Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a decis sa fie printre primele persoane care se testeaza Real Time RT-PCR la primul centru drive-in din Romania pentru recoltare de probe biologice in vederea detectarii virusului SARS COV2 prin testare Real Time RT-PCR. Astfel, actrița și vedeta de televiziune a mers joi, 21 mai, in parcarea…

- Mirela Vaida a decis sa fie printre primele persoane care se testeaza Real Time RT-PCR, la primul centru drive-in din Romania pentru recoltare de probe biologice in vederea detectarii virusului SARS COV2. Din fericire, testul a ieșit negativ.„Uite ca am facut-o și pe asta! Trebuie sa recunosc ca am…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate si externate. La terapie intensiva sunt internati 245 de pacienti. Surprinzator, autoritațile din Braila au anunțat ca in județ nu mai exista niciun pacient infectat cu COVID-19, toate cele 22 de cazuri de infectare cu noul tip…

- Țarile din Europa de Est, inclusiv Romania, au fost mai puțin afectate de pandemia de coronavirus. Motivul?Tulpina care a facut ravagii in țarile vestice este diferita de cea de la noi, susține un medic dermatolog roman.

- Grupul de Comunicare Strategica confirma faptul ca doi veri din Buzau, vindecati in luna martie, au fost testati din nou pozitiv cu coronavirus."In cazul de la Buzau, cele doua persoane au fost depistate pozitiv și internate la INBI Matei Balș. Cele doua teste care au fost realizate in timpul…

- COVID-19. Romania comandase 400 de ventilatoare pentru a suplimenta numarul celor deja existente in spitale. Totuși, premierul Ludovic Orban a explicat motivul pentru care acestea nu vor ajunge in țara deocamdata. „La ora actuala, exista contracte semnate pentru 400 de ventilatoare. ...

- In judetul Harghita nu s-a confirmat, pana in prezent, niciun caz de infectie cu noul coronavirus, rezultatele tuturor testelor efectuate fiind negative, a precizat Institutia Prefectului, potrivit Agerpres . In spitalele din judetul Harghita se afla internate mai multe persoane care prezinta simptome…

- Ministerul Sanatații a alocat in aceasta dimineața, Spitalul Județean de Urgența (S.J.U.) Bacau, 432.000 de lei, pentru achiziția unui aparat medical (PCR Real Time), care depisteaza noul coronavirus. S.J.U. Bacau face, astfel, parte din lotul de 20 de spitale din Romania care primesc fonduri de la…