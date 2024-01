Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca, dupa ”un an complicat” din punctul de vedere al securitatii, anul care a inceput va aduce noi ”provocari”. Intrebat daca va fi razboi si in Romania, ministrul Apararii raspunde negativ, explicand ca ”avem garantii de securitate pe care Romania nu le-a mai…

- Brigada 810 Infanterie Navala a Flotei Rusiei de la Marea Neagra a confirmat ca folosește in mod deliberat arme chimice impotriva forțelor ucrainene, intr-o aparenta incalcare a Convenției privind armele chimice, la care Rusia este parte.

- Ucraina a revendicat, marti, atacuri cu drone impotriva unor obiective militare rusesti in partea estica a Crimeei, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 si care serveste drept baza de aprovizionare in spatele frontului pentru trupele implicate in invazia ruseasca a Ucrainei.

- Autoritațile ucrainene au informat ca in timpul zilei au avut loc 58 de batalii. Rusia a efectuat patru atacuri cu rachete, 29 de atacuri folosind aviația și 46 de bombardamente folosind echipamente de artilerie, scrie intr-un comunicat al Statului Major al Ucrainei

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a participat, marți, la reuniunea Consiliului de Afaceri Externe (CAE), unde a vorbit despre sprijinul acordat Ucrainei, dar a pledat și pentru cooperarea și coordonarea UE-NATO in sprijinul Republicii Moldova.Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a participat…

- Rusia pregatește atacuri impotriva infrastructurii critice a Ucrainei odata ce temperaturile incep sa scada, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Naționala și Aparare, Oleksii Danilov. „Rusia se pregatește sa ne faca rau, cand va veni iarna. Vor incerca sa loveasca infrastructura noastra…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov,mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc in deriva in Marea Neagra.Ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis viziteaza, astazi, Ungaria. Este prima vizita a unui șef de stat roman in aceasta țara, in ultimii 14 ani. „Vizita are loc in contextul unei dinamici crescute a contactelor la nivel inalt, dupa vizita oficiala efectuata de președintele Katalin Novak la Bucuresti, in septembrie…