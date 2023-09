Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 62 de ani, este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului situat la etajul cinci. Animalul a murit. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politisti Sectiei 8 Politie si ai Serviciului pentru Protectia Animalelor…

- Gest abominabil! Un barbat de 62 de ani este cercetat, sub control judiciar, de politistii din Bucuresti dupa ce a aruncat un caine de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor, scrie News.ro.Barbatul ar fi facut acest gest in urma…

- Un barbat acuzat de un gest șocant este cercetat de catre oamenii legii. In urma unui conflict cu partenera de viața, acesta și-ar fi aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul 5 al unui bloc din București. Animalul nu a supraviețuit. Incidentul a avut loc recent in sectorul 2 al…

- Un barbat din Capitala este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor suferite. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politia Capitalei a anuntat,…

- Un bucureștean din Sectorul 2 a fost reținut de polițiști dupa ce și-a aruncat cainele de la etaj, pe fondul unui scandal cu soția in cursul nopții de miercuri spre joi.„In timp ce se aflau in locuința situata la etajul 5 al unui bloc din Sectorul 2, in urma unui conflict intre doi soți, barbatul…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al hotelului in care s-a cazat, duminica noapte spre luni, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare critica, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie,…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare grava, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie, femeia,…

- O femeie ce sufera, probabil, de probleme psihice, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. Cei doi micuti au fost transportati la spital, in stare grava. Copilul in varsta de doi ani a decedat.…