- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu si-a facut o prima aparitie publica, in ultimele doua saptamani, potrivit unor imagini difuzate sambata, dupa o absenta care a alimentat intrebari cu privire la eforturi ale Kremlinului de a-l inlatura din post, relateaza AFP. Reapariția publica a lui Șoigu are…

- Este informația momentului! In timp ce forțele armate ruse continua sa bombardeze și sa atace nestingherit Ucraina, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a suferit un infarct. A fost dat disparut zile la rand, asta in incercarea Kremlinului de a ascunde adevarul, insa totul s-a aflat. Care este…

- Serghei Soigu a suferit un infarct, sustine consilierul ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, transmite Stirileprotv.ro. Anton Gerascenko a spus ca Serghei Soigu, ministrul rus al apararii, a suferit un infarct, informeaza novinite.com. Serghei Soigu nu a fost vazut public in perioada 11-24 martie,…

- Kremlinul afirma ca ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a raportat joi lui Vladimir Putin cum evolueaza „operatiunile militare speciale” din Ucraina. O publicatie rusa a publicat imagini ciudate cu ministrul in contextul speculatiilor despre disparitia acestuia din spatiul public.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a disparut brusc din spatiul public, jurnalisti de la publicatiile ruse independente online Mediazona si Aghentstvo, care transmit prin Telegram, afirmand ca acesta nu a mai aparut in public de 12 zile, relateaza miercuri agentia de presa ucraineana Unian,…

- Armata rusa va continua operațiunea militara in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, la o conferința telefonica, informeaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, susține ca Rusia planuiește mai multe atacuri in orele urmatoare. Oficialul ucrainean anunța ca luptele grele continua in regiunea Lugansk, Sumy, in nordul capitalei, dar și in sudul țarii. Reznikov susține ca rușii vor sa foloseasca inclusiv parașutiști…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat marti ca o eventuala recunoastere de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste Donetk si Luhansk din estul Ucrainei ar insemna sfarsitul acordurilor de pace de la Minsk, relateaza agentia UNIAN, citata de EFE. ''Acesta ar fi un…